Видео ⟩ Подростковая банда терроризирует детей в Лиепае

Банда подростков в Лиепае возмутила местных жителей тем, что терроризировала детей, унижала и грабила их, сообщает Dienas zina.
Представитель полиции Ингус Укстиньш сообщил, что личность преступников установлена, но их судебному преследованию мешает тот факт, что нападавшие еще не достигли возраста уголовной ответственности.
За последние три месяца в Лиепае произошло не менее 10 краж и грабежей, совершенных подростками.
Полиция установила, что преступления были совершены группой из трех подростков, двоим из которых 15 лет, а третьему - лидеру группы - всего 12 лет.
Представитель полиции Ингус Укстиньш заявил, что в Латвии к уголовной ответственности могут быть привлечены только лица, достигшие 14-летнего возраста. Поскольку лидер группы моложе указанного возраста, дальнейшие действия будут решаться совместно с сиротским судом по изоляции молодого человека от общества.
Видео: Сюжет программы Dienas zina.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!