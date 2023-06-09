Видео ⟩ Подростковая банда терроризирует детей в Лиепае

Представитель полиции Ингус Укстиньш сообщил, что личность преступников установлена, но их судебному преследованию мешает тот факт, что нападавшие еще не достигли возраста уголовной ответственности.

За последние три месяца в Лиепае произошло не менее 10 краж и грабежей, совершенных подростками.

Полиция установила, что преступления были совершены группой из трех подростков, двоим из которых 15 лет, а третьему - лидеру группы - всего 12 лет.

Представитель полиции Ингус Укстиньш заявил, что в Латвии к уголовной ответственности могут быть привлечены только лица, достигшие 14-летнего возраста. Поскольку лидер группы моложе указанного возраста, дальнейшие действия будут решаться совместно с сиротским судом по изоляции молодого человека от общества.

Видео: Сюжет программы Dienas zina.