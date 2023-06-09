Депутат Сейма Райвис Дзинтарс попал в аварию

На месте аварии все пострадавшие водители переставили свои автомобили ближе к краю моста, чтобы не занимать две полосы и как можно меньше мешать движению.

Виновником ДТП оказался водитель Volkswagen, депутат Сейма Райвис Дзинтарс, который не отрицает, что допустил ошибку.

"Во время движения, вероятно, расстояние было достаточно близкое. Первая машина затормозила, и я врезался в последнюю. За весь мой водительский стаж - 25 лет - ни разу не было подобной ситуации. Но все бывает в первый раз", - констатировал политик.

Автомобиль Дзинтарса пострадал больше других, даже сработали подушки безопасности. Машины других участников аварии повреждены не столь значительно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā