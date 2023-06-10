Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

В заявлении об отставке Джонсон сообщил, что был "сбит с толку и потрясен" после получения письма от комитета Палаты общин, который расследует, лгал ли он британским законодателям о проведении вечеринок на Даунинг-стрит в нарушение антиковидных ограничений. В этом письме "ясно дается понять - к моему большому изумлению - что они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента", сказал он.

Джонсон вводил парламент в заблуждение, но "не намеренно"

Отчет парламентского комитета, который еще не опубликован, по словам Джонсона, "изобилует неточностями и отдает предвзятостью", однако "в рамках их абсурдного и несправедливого процесса" у него нет возможности что-либо оспорить. "Они до сих пор не представили ни малейших доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение", - добавил он. В показаниях, которые Джонсон давал комитету в марте, он признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.