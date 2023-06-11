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Видео ⟩ Депутат Дзинтарс в пятницу вызвал аварию трех машин

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Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс
Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Риге на Воздушном мосту столкнулись три машины, вызвав значительную пробку, сообщает программа Degpunktā. 

Виновник - водитель Volkswagen, депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Нацобъединение), который признает, что ошибся.

"Ехали, дистанция, видимо, была слишком близкая. Машина впереди затормозила, и я въехал в них.

Весь водительский стаж, 25 лет, ничего подобного не происходило. Но все бывает впервые", - сообщил политик.

Подробнее смотрите в сюжете!

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