Видео ⟩ Депутат Дзинтарс в пятницу вызвал аварию трех машин

В пятницу в Риге на Воздушном мосту столкнулись три машины, вызвав значительную пробку, сообщает программа Degpunktā.
Виновник - водитель Volkswagen, депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Нацобъединение), который признает, что ошибся.
"Ехали, дистанция, видимо, была слишком близкая. Машина впереди затормозила, и я въехал в них.
Весь водительский стаж, 25 лет, ничего подобного не происходило. Но все бывает впервые", - сообщил политик.
Подробнее смотрите в сюжете!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!