Незлобин: "Не знаю ни одного юмориста, кроме Старовойтова, который бы поддерживал войну"

Стругацкие не жили в свободной стране, где они могли бы писать и говорить. И советские юмористы тоже не жили. А вот современные комики, которые пожили в свободе и потом их посадили в "юмористическую тюрьму", могут ли они начать создавать исподволь?

Я думаю, что некоторых это сломает, а некоторых нет. И я, честно говоря, не знаю ни одного юмориста, кроме Стаса Старовойтова, который бы поддерживал войну. Просто часть, я думаю, выбрала для себя такой путь, что им тяжелее уехать, чем не уезжать. И иногда эти проекты похожи на утренник в концлагере. А иногда это смешные какие-то вещи. Но развиваться юмор в таких условиях точно не может.

Развитие в баночке возможно только до стенок баночки.

Даже находясь в Америке, у меня ушли годы на то, чтобы не бояться говорить. Помню, когда выходил человек во времена еще президентства Трампа и говорил "Трамп - мудак". И я такой: "А так можно?". Этот стеклянный потолок, он все равно у тебя есть внутри.

Это не значит, что я буду обязательно классным юмористом, потому что у меня нет рамок. Тот же Михалков снимал великие фильмы, пока у него были ограничения, а как только ему начали разрешать делать все, что захочет, то, по-моему, ни одного фильма хорошего не вышло.

Короче, это интересный вопрос, на который нам ответит только время. Потому что в Советском Союзе были таланты, но в Советском Союзе люди не жили в других условиях. А здесь, наверное, многие сломаются.

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