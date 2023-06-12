Незлобин: "Не знаю ни одного юмориста, кроме Старовойтова, который бы поддерживал войну"

12 июля в Юрмале пройдет стендап-концерт Александра Незлобина. В интервью онлайн-журналу Klik журналист Артем Липин и юморист затронули и тему цензуры, коллег, а также своего творческого пути.
- Ты говорил в своем YouTube-канале про "Что было дальше?". И я не хочу сильно заострять внимание на других юмористах, их обсуждать. Но я просто заметил, что у них вышел первый их выпуск во "Вконтакте", после чего у них с 1 апреля ничего не выходило. Мы можем говорить о связи между креативностью и тем, что тебя загоняют в какие-то рамки, или это романтические придумки?
- Раскрывая инсайды, у них и не планировалось, что они будут выпускаться каждую неделю. Насколько мне известно, они договорились на несколько выпусков, и это количество выпусков ничтожно мало.
Дальше уже я предполагаю. Я думаю, что будет еще один выпуск. И, условно, новогодний. Но я знаю, что они договорились на какое-то количество выпусков и что никто не планирует запускать это серийно. Но, опять-таки, ситуация меняется раз в неделю.
Говоря о рамках... Юмор - это вода, которая так или иначе пробивается через любые камни. И в советское время во времена цензуры умудрялись говорить, как бы не говоря. Делают ли запреты твой креатив сильнее? Возможно, но если ты не жил до этого в свободном мире.
Стругацкие не жили в свободной стране, где они могли бы писать и говорить. И советские юмористы тоже не жили. А вот современные комики, которые пожили в свободе и потом их посадили в "юмористическую тюрьму", могут ли они начать создавать исподволь?
Я думаю, что некоторых это сломает, а некоторых нет. И я, честно говоря, не знаю ни одного юмориста, кроме Стаса Старовойтова, который бы поддерживал войну. Просто часть, я думаю, выбрала для себя такой путь, что им тяжелее уехать, чем не уезжать. И иногда эти проекты похожи на утренник в концлагере. А иногда это смешные какие-то вещи. Но развиваться юмор в таких условиях точно не может.
Развитие в баночке возможно только до стенок баночки.
Даже находясь в Америке, у меня ушли годы на то, чтобы не бояться говорить. Помню, когда выходил человек во времена еще президентства Трампа и говорил "Трамп - мудак". И я такой: "А так можно?". Этот стеклянный потолок, он все равно у тебя есть внутри.
Это не значит, что я буду обязательно классным юмористом, потому что у меня нет рамок. Тот же Михалков снимал великие фильмы, пока у него были ограничения, а как только ему начали разрешать делать все, что захочет, то, по-моему, ни одного фильма хорошего не вышло.
Короче, это интересный вопрос, на который нам ответит только время. Потому что в Советском Союзе были таланты, но в Советском Союзе люди не жили в других условиях. А здесь, наверное, многие сломаются.
Полная версия интервью здесь.
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