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РФ передала украинских военнопленных в Венгрию; Киев не был информирован

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Военнопленные
Военнопленные Фото: Reuters/ScanPix

К большому удивлению Украины, Венгрия объявила в пятницу, 9 июня, что приняла группу украинских военнопленных из России. Киев выразил радость по поводу возвращения военнопленных, заявив при этом, что не был проинформирован заранее, сообщает агентство Reuters.

Вечером в четверг, 8 июня, Русская православная церковь (РПЦ) распространила заявление о том, что "группа украинских военнопленных закарпатского происхождения, члены которой принимали участие в боевых действиях, переданы в Венгрию по просьбе венгерской стороны".

Позже венгерский вице-премьер, который курировал эту операцию, подтвердил информацию о передачи военнопленных. 

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддерживает Русскую православную церковь в Венгрии и блокирует попытки включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС.

После вторжения России 24 февраля 2022 года Украина провела несколько обменов пленными с Россией.

Киев заявил, что в данном случае не был проинформирован об освобождении военнопленных.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к представителям Венгрии в Украине с просьбой немедленно разрешить встречу с военнопленными.

"Освобождение украинских военнопленных - это всегда хорошая новость", - отметил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он добавил, что министерство "подчеркнуло необходимость координации сотрудничества в таких чувствительных вопросах".

Хотя Венгрия с начала войны приняла большое количество украинских беженцев, она не оказывает военную помощь Украине и неоднократно критиковала санкции ЕС против России.

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