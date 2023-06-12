Джордж Сорос передал свое состояние в управление сыну

Александр Сорос, более известный как Алекс, сейчас является единственным представителем семьи Соросов в инвестиционном комитете компании Soros Fund Management, которое управляет активами Сороса на сумму в 25 млрд долларов.

В декабре Александр Сорос сменил отца на посту председателя правления фондов "Открытое общество". Эти фонды, задекларировавшие своей целью продвижение правосудия, образования, здравоохранения и независимых СМИ, обеспечивают финансирование проектов во многих странах мира.

Александр Сорос также стал президентом комитета политических действий, через который Сорос жертвует деньги Демократической партии США. Ожидается, что в ближайшие годы этому комитету будет выделено 125 миллионов долларов.

В интервью The Wall Street Journal сын Джорджа Сороса заявил, что одной из его главных целей будет не допустить возвращения Дональда Трампа на пост президента.

Александр Сорос - старший из двух сыновей Джорджа Сороса и его второй жены, искусствоведа Сьюзен Вебер.