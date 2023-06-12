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Эксперт: чем успешнее будут ВСУ, тем скорее в РФ может начаться борьба за власть

rus.tvnet.lv/LETA
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Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс
Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс Фото: Paula Čurkste/LETA

Если Россия потерпит неудачи в операциях, возрастет уровень нервозности в этой стране, отметил в понедельник, 12 июня, в программе латвийского радио Krustpunktā директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Сартс указал, что украинское контрнаступление пока находится в начальной фазе и ведется на широком фронте, чтобы максимально привлечь резервы российских войск.

Говоря о подрыве плотины Каховской гидроэлектростанции, Сартс отметил, что его смущает выбранное время, к тому же сами русские в итоге понесли большие потери - и позиций, и техники.

"Либо это было недоразумение во внутренней коммуникации, либо случайность",

- подчеркнул Сартс.

Если бы Россия хотела эффективно воспрепятствовать украинскому контрнаступлению, то для этого были и лучшие времена, считает руководитель центра НАТО.

Эксперт считает, что общий градус настроений внутри России уже повышается. Если российские оборонительные операции потерпят неудачу, уровень нервозности возрастет. Чем успешнее будет Украина в своих атаках, тем скорее в России может начаться борьба за власть.

Сартс не отрицал, что Россия готовится к контрнаступлению против Украины и что российская пропаганда пытается сеять сомнения и недоверие по поводу этого контрнаступления.

Если Россия решит объявить очередную мобилизацию, то ощутимый эффект последует только осенью, добавил эксперт. Кроме того, мобилизованные нуждаются в технике и вооружении, а мощности по производству вооружений не увеличиваются вопреки заявлениям российской пропаганды.

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