Посол США в Германии Эми Гутман заявила, что маневры оставят ошеломляющее впечатление у любого наблюдателя, однако никого не заставляют их смотреть. При этом она добавила, что они наглядно продемонстрируют скорость первой реакции НАТО и что любой мировой лидер, включая российского диктатора Владимира Путина, должен это учитывать.

Маневры будут включать учения на оперативном и тактическом уровне, которые пройдут в основном в Германии, а также в Чехии, Эстонии и Латвии. Всего будет совершено около 2000 вылетов.

Директор Национальной гвардии ВВС США генерал Майкл Лоу указал, что НАТО находится на поворотном этапе. "Многое изменилось в стратегической картине по всему миру, особенно здесь, в Европе", - добавил он. По словам Лоу, учения будут направлены на "дополнение постоянного присутствия Соединенных Штатов в Европе", а также на проведение более масштабных маневров, чем это делается обычно на континенте.

Он заявил, что многие пилоты альянса будут сотрудничать друг с другом впервые.

Гутман сообщила, что в настоящее время нет планов повторять такие маневры, однако в НАТО не считают, что эти настолько крупномасштабные маневры станут последними.

Отвечая на вопрос о возможных сбоях в работе гражданского воздушного транспорта во время учений, Герхартц подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы ограничить задержки и отмены рейсов.

Власти Германии предупредили, что расписание полетов может быть нарушено, особенно в крупных транспортных узлах, таких как Франкфурт и Берлин-Бранденбург, из-за их близости к зонам учений.