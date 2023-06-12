Начались крупнейшие воздушные маневры в истории НАТО. Они пройдут и в Латвии

В Европе в понедельник, 12 июня, начались крупнейшие в истории альянса воздушные маневры НАТО.
10 000 солдат и 250 боевых самолетов из 25 стран примут участие в маневрах Air Defender 23 под руководством Германии. На учениях будет отыгран ответ на мнимое нападение на одну из стран НАТО.
Учения продлятся до 23 июня, в них также примут участие Япония и Швеция. В маневрах примут участие 2000 военнослужащих Национальной гвардии США и около 100 самолетов.
Хотя учения планировались с 2018 года, полномасштабное вторжение России в Украину в прошлом году побудило НАТО серьезно подготовиться к возможному нападению на свою территорию. Целью маневров является повышение оперативной совместимости и готовности сил НАТО к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения.
Как заявил генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхартц, цель маневров - продемонстрировать, что НАТО способно защитить себя. Однако он добавил, что самолеты в рамках маневров не будут отправлены в сторону Калининграда. "Мы - оборонный альянс, и именно так запланированы эти учения", - подчеркнул Герхартц.
Первые вылеты начались сегодня утром с авиабаз Вунсторф, Ягель и Лехфельд, подтвердил представитель ВВС Германии.
В Вунсторфе в субботу собрались сотни людей, чтобы выразить протест против маневров НАТО. Лозунгом демонстрации было "Практикуйте мир, а не войну!". Протестующие призвали к дипломатическому решению войны в Украине и немедленному прекращению огня.
Посол США в Германии Эми Гутман заявила, что маневры оставят ошеломляющее впечатление у любого наблюдателя, однако никого не заставляют их смотреть. При этом она добавила, что они наглядно продемонстрируют скорость первой реакции НАТО и что любой мировой лидер, включая российского диктатора Владимира Путина, должен это учитывать.
Маневры будут включать учения на оперативном и тактическом уровне, которые пройдут в основном в Германии, а также в Чехии, Эстонии и Латвии. Всего будет совершено около 2000 вылетов.
Директор Национальной гвардии ВВС США генерал Майкл Лоу указал, что НАТО находится на поворотном этапе. "Многое изменилось в стратегической картине по всему миру, особенно здесь, в Европе", - добавил он. По словам Лоу, учения будут направлены на "дополнение постоянного присутствия Соединенных Штатов в Европе", а также на проведение более масштабных маневров, чем это делается обычно на континенте.
Он заявил, что многие пилоты альянса будут сотрудничать друг с другом впервые.
Гутман сообщила, что в настоящее время нет планов повторять такие маневры, однако в НАТО не считают, что эти настолько крупномасштабные маневры станут последними.
Отвечая на вопрос о возможных сбоях в работе гражданского воздушного транспорта во время учений, Герхартц подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы ограничить задержки и отмены рейсов.
Власти Германии предупредили, что расписание полетов может быть нарушено, особенно в крупных транспортных узлах, таких как Франкфурт и Берлин-Бранденбург, из-за их близости к зонам учений.
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