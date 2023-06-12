Видео ⟩ Пациент Лиепайской больницы без согласия стал "подопытным кроликом"

Три недели назад родственник преподавателя Рижского университета Страдиня Карины Калерии Кострюковы с тяжелой сердечной недостаточностью был госпитализирован в реанимационное отделение Лиепайской региональной больницы. Карина Калерия, проводя время с тяжелобольным родственником в больнице, решила проверить дозу одного выписанного лекарства. Однако заметила также неожиданную информацию.

"Это этикетка, которую я снял с бутылочки с лекарством альбумин, которое вводили внутривенно моему родственнику. На этикетке на флаконе написано, что это лекарство "плацебо". Это означает, что его можно использовать только в клинических исследованиях. А еще лекарство нужно было использовать до 1 мая", - пояснила она.

Коструйковой было ясно, что близкий человек не должен был получать такие лекарства. Она рассказала передаче, что об этом не знал ни сам больной, ни его близкие.

Защитница прав пациентов Солвита Олсена рассказала Panorāma, что в описанной ситуации можно увидеть несколько так называемых красных флажков, указывающих на возможное нарушение. Самым первым является договор с больницей, заключенный в реанимации.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)