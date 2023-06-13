Коллеги о Лилите Озолине: "Свои проблемы со здоровьем она скрывала"

"В последнее время у нее были различные проблемы со здоровьем… Сейчас уже ничего не болит", - такое сообщение получили знакомые Озолини от ее родственников в день смерти актрисы, пишет Privātā Dzīve.

Актриса Мирдза Мартинсоне также сказала изданию: "Она скрывала свои проблемы со здоровьем. И я могу только пожелать ей покоя на душе и прощения грехов".

В свою очередь директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс говорит: "Наша последняя встреча с Озолиней в этом сезоне была перед спектаклем "Бранд", который планировалось показать и этой осенью". Никто не знал, что следующей встречи не будет. "У Лилиты Озолини была работа, она была одной из самых узнаваемых актрис своего поколения. Конечно, из-за проблем со здоровьем она не играла спектакль за спектаклем. Но такое даже молодым актерам не по силам. Ее уход был неожиданным...".