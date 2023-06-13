Коллеги о Лилите Озолине: "Свои проблемы со здоровьем она скрывала"

5 июня в возрасте 75 лет скончалась актриса театра и кино Лилита Озолиня (9.11.1947 - 5.06.2023).
"В последнее время у нее были различные проблемы со здоровьем… Сейчас уже ничего не болит", - такое сообщение получили знакомые Озолини от ее родственников в день смерти актрисы, пишет Privātā Dzīve.
Актриса Мирдза Мартинсоне также сказала изданию: "Она скрывала свои проблемы со здоровьем. И я могу только пожелать ей покоя на душе и прощения грехов".
В свою очередь директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс говорит: "Наша последняя встреча с Озолиней в этом сезоне была перед спектаклем "Бранд", который планировалось показать и этой осенью". Никто не знал, что следующей встречи не будет. "У Лилиты Озолини была работа, она была одной из самых узнаваемых актрис своего поколения. Конечно, из-за проблем со здоровьем она не играла спектакль за спектаклем. Но такое даже молодым актерам не по силам. Ее уход был неожиданным...".
Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге. Училась в 8-й и 49-й рижских средних школах, также осваивала профессию медсестры. Она обучалась на курсах Ливии Акуратере и Алоиза Бренча в Студии народных киноактеров. В 1971 году окончила 4-ю студию театра "Дайлес", одновременно получив высшее образование на театральном факультете Латвийской государственной консерватории им. Язепа Витола по специальности "Профессиональная актриса театра и кино". Актриса театра "Дайлес" с 1966 года.
В 2009 году Озолине был присвоен орден Трех звезд IV степени. В 1997 году она получила Национальную театральную премию Spielmanu nakts в номинации "Лучшая женская роль" за роль Алисы в спектакле "Пляска смерти" (в Рижском русском театре им. М. Чехова). Всего Лилита Озолиня была номинирована на премию Spēlmaņu nakts за свою сценическую работу четыре раза - в 1994, 1998, 2008 и 2010 годах.
Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии. О роли в многосерийном фильме "Долгая дорога в дюнах" в недавнем интервью актриса сказала: "Картина "Долгая дорога в дюнах" для меня не просто очередной фильм или еще одна роль. (...) "Долгая дорога в дюнах" - это долг моей души перед моими родителями".
В последние сезоны в театре "Дайлес" Лилита Озолиня играла две незабываемые роли матери. Это Генриетта Искариот ("Полуночное шоу с Иудой Искариотом" С. А. Гирга, 2022) и главная роль в постановке пьесы Флориана Зеллера "Мать" (2020), где она создала памятник любви матери - столь противоречивой, но неизмеримо великой и сильной.
Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии неизмерим и бессмертен - только зная ее, можно было открыть многогранность и богатство, которые исходили от ее личности и воплощались во всех ее ролях.
Прощание с актрисой состоялось 12 июня.
Галерея: Церемония прощания с Лилитой Озолиней
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