Дональд Трамп предстал перед судом во Флориде. Он настаивает на своей невиновности и намерен продолжать борьбу за пост президента

Дональд Трамп стал первым президентом США, будь то бывшим или действующим, которому предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Однако по закону это не может помешать ему участвовать в президентской гонке и вернуться в Белый дом, даже если его в итоге признают виновным.

Представители Республиканской партии, в том числе и его соперники в борьбе за номинацию, признают, что судебный процесс над Трампом отдает лицемерием - и в качестве аргумента приводят опять же секретные документы, но обнаруженные в резиденциях действующего президента Джо Байдена, где они хранились в нарушение закона, однако пока без каких-либо юридических последствий.

Прежде чем появиться в суде, Трамп оставил первое за сегодняшний день сообщение в соцсетях, в котором назвал специального советника Джека Смита, возглавляющего расследование, "трампоненавистником" и обвинил его самого, а также членов его семьи и друзей, в подтасовке данных и осквернении всего, к чему они прикасаются.

Сам Смит, оглашая на прошлой неделе список обвинений в адрес Трампа, отметил, что хотел бы быстрого суда, и напомнил общественности о презумпции невиновности .

Уголовное преследование без ущерба для репутации?

"Мы любим Трампа", - провозглашают его сторонники перед зданием суда Фото: Getty Images