Лувр показывает редкие византийские иконы из Украины

В среду в Париже открывается необычная выставка. Пять икон из 16, спасенных от войны в Украине и вывезенных под обстрелами, будут представлены посетителям выставки "The Origins of the Sacred Image", которая продлится в Лувре с 14 июня до 6 ноября 2023 года. Иконы из Музея искусств, который сегодня носит имя создателей его коллекции - Богдана и Варвары Ханенко, были вывезены из Киева благодаря поддержке Международного альянса защиты культурного наследия в зоне конфликтов ALIPH Foundation.