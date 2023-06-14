Ситуация в сельском хозяйстве в Латвии с каждым днем становится все сложнее. Продолжительная засуха наносит убытки как земледельцам, так и животноводам. При этом закупочная цена молока остается критически низкой, а продавцы продают литр молока с огромной наценкой, сообщает ReTV Ziņas.
Видео ⟩ Цены на продукты могут еще вырасти из-за засухи
Чтобы осветить, что происходит в отрасли сельского хозяйства Латвии, и узнать, что жителей ждет осенью, 13 июня в Видземе состоялось выездное совещание членов Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и окружающей среде.
Даже в тот день, когда депутаты Сейма посетили хутор Mazdzērvītes в Валмиерском крае, обычная повседневная работа не прекращалась ни на минуту. Владелец фермы Янис Лочмелис рассказал гостям, что из-за засухи до сих пор собрано только около половины необходимого для скота корма. Фермер все еще надеется на дождь, хотя прогноз погоды его не обещает.
"Мы должны сделать домашнюю работу по удобрению, по всем этим вещам, на которые мы можем повлиять. Мы ждем кукурузу. Сокращение общего количества кормов выглядит значительным", - сказал фермер.
В настоящее время засуха преобладает в большей части Европы. По словам Яниса Лочмелиса, в сельской местности Латвии уже есть покупатели из Польши и Литвы, которые готовы купить лежавшие несколько лет рулоны корма. По словам Гунтиса Гутманиса, председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP), это означает, что нашим животноводам будет не хватать этого корма.
"Это первый год в истории Латвии, когда хозяйства вынуждены орошать поля. Это невообразимо в Латвии. В Испании, Италии, где есть оросительная техника, это традиция. Я слышал, что есть хозяйства, где не собирают корма для следующего года. Кажется, осенью они будут ликвидированы", - делится фермер.
Владелец Mazdzērvītes признается, что поголовье придется сокращать - как из-за отсутствия кормов, так и из-за того, что закупочная цена молока уже пять месяцев ниже себестоимости.
"Возможно, что часть животных придется выбраковывать и сокращать поголовье, что, скорее всего, произойдет осенью, учитывая общую картину", - вздыхает владелец фермы.
Член правления "Крестьянского сейма" Марек Берзиньш, занимающийся выращиванием зерновых и трав, также считает, что из-за засухи будут поля, на которых комбайну будет нечего делать.
Депутат Сейма Линда Матисоне считает, что из-за засухи цены на продовольствие, скорее всего, снова вырастут, а потребители пострадают.
"Правительство должно будет подумать о том, как сохранить сельскохозяйственный сектор на должном уровне, потому что мы конкурируем с нашими соседями. Сектору, несомненно, потребуется какая-то поддержка", - уверена депутат.
Вот почему Эдгар Путра, парламентский секретарь Министерства земледелия, заявляет, что планируется замедлить рост цен на продукты питания, закрыв супермаркеты в праздничные дни. Этот законопроект уже вынесен на обсуждение фракций Сейма.
"Зажимать надо не первичных производителей, а тех, кто находится дальше по цепочке, скорее всего, супермаркеты. Мы все находимся в ситуации свободного рынка, но существует общественное и государственное давление.
Я думаю, что сейчас на супермаркеты оказывается давление в Сейме и в правительстве в связи с тем, что есть продукты с наценкой в 300%. Это ненормальная наценка. Такая ситуация не должна продолжаться".
Между тем владелец Mazdzērvītes может лишь добавить по поводу цен в супермаркетах - такое ощущение, что нас "доят", это не местные предприниматели зарабатывают за наш счет.
Видео: Сюжет ReTV
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