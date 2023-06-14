Видео ⟩ Цены на продукты могут еще вырасти из-за засухи

"Это первый год в истории Латвии, когда хозяйства вынуждены орошать поля. Это невообразимо в Латвии. В Испании, Италии, где есть оросительная техника, это традиция. Я слышал, что есть хозяйства, где не собирают корма для следующего года. Кажется, осенью они будут ликвидированы", - делится фермер.

Владелец Mazdzērvītes признается, что поголовье придется сокращать - как из-за отсутствия кормов, так и из-за того, что закупочная цена молока уже пять месяцев ниже себестоимости.

"Возможно, что часть животных придется выбраковывать и сокращать поголовье, что, скорее всего, произойдет осенью, учитывая общую картину", - вздыхает владелец фермы.

Член правления "Крестьянского сейма" Марек Берзиньш, занимающийся выращиванием зерновых и трав, также считает, что из-за засухи будут поля, на которых комбайну будет нечего делать.

Депутат Сейма Линда Матисоне считает, что из-за засухи цены на продовольствие, скорее всего, снова вырастут, а потребители пострадают.

"Правительство должно будет подумать о том, как сохранить сельскохозяйственный сектор на должном уровне, потому что мы конкурируем с нашими соседями. Сектору, несомненно, потребуется какая-то поддержка", - уверена депутат.

Вот почему Эдгар Путра, парламентский секретарь Министерства земледелия, заявляет, что планируется замедлить рост цен на продукты питания, закрыв супермаркеты в праздничные дни. Этот законопроект уже вынесен на обсуждение фракций Сейма.

"Зажимать надо не первичных производителей, а тех, кто находится дальше по цепочке, скорее всего, супермаркеты. Мы все находимся в ситуации свободного рынка, но существует общественное и государственное давление.

Я думаю, что сейчас на супермаркеты оказывается давление в Сейме и в правительстве в связи с тем, что есть продукты с наценкой в 300%. Это ненормальная наценка. Такая ситуация не должна продолжаться".

Между тем владелец Mazdzērvītes может лишь добавить по поводу цен в супермаркетах - такое ощущение, что нас "доят", это не местные предприниматели зарабатывают за наш счет.

Видео: Сюжет ReTV