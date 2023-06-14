Фото, Видео ⟩ Ночной обстрел Одессы: погибли люди

В результате ночных ударов по Одессе одна из ракет попала в складское помещение. В результате погибли три человека и семеро получили ранения, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на оперативное командование "Юг" ВСУ.
Украинские военные сообщили, что, российская армия выпустила по Одессе четыре ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
"В результате воздушного боя и воздействия взрывной волны повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек получили ранения", - сказано в сообщении украинских властей.
"Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушения в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м. Три сотрудника склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди", - добавили в ВСУ.
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