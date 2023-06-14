Фото, Видео ⟩ Ночной обстрел Одессы: погибли люди

"В результате воздушного боя и воздействия взрывной волны повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек получили ранения", - сказано в сообщении украинских властей.

"Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушения в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м. Три сотрудника склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди", - добавили в ВСУ.