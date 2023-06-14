Российские пограничники задержали двух сотрудников полиции и погранохраны Эстонии

Департамент полиции и пограничной охраны пригласил представителя пограничной охраны России сегодня в 17 часов к пограничному пункту Саатсе на встречу помощников пограничных представителей, где было зафиксировано пересечение границы. К сожалению, на встрече не удалось договориться о безотлагательной передаче работников Департамента полиции и погранохраны эстонской стороне.

На границе они находились для подготовки работ по обслуживанию границы в гражданской одежде и без спецсредств.

Комментарий министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия):

"Сегодня российские пограничники у погранпункта Саатсе задержали двух сотрудников PPA, которые занимались на границе работами по обслуживанию. Это была непреднамеренная ошибка наших логистов, они приехали осматривать участок границы, нуждающийся в обслуживании, и ошибочно выбрали для передвижения патрульную дорогу на российской стороне.

Представители погранслужбы действительно встретились через несколько часов после задержания работников, но российская сторона не согласилась на немедленную передачу. Уверяю, что PPA сделает все возможное, чтобы вернуть наших людей домой как можно быстрее и в целости и сохранности".