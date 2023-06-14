Партизаны Лукашенко. Зачем Беларуси народное ополчение?

"Можно представить, что ряд начальников, наиболее рьяно выполняющих указания сверху, будут заставлять людей идти в "добровольцы", но очевидного механизма по превращению этих добровольных отрядов в принудительные на данный момент в проекте закона нет", - замечают юристы legalhub.help.

Жить ополченцы будут не в казармах, а у себя дома. Они могут продолжать ходить на работу, а когда нужно будет выполнять боевые задачи, наниматель должен отпустить сотрудника, сохранив за ним и рабочее место и зарплату.

У Александра Лукашенко на ополчение большие планы - он заявлял, что в случае войны такие отряды могут уйти в партизаны. При этом каждое свое действие добровольцы обязаны согласовывать с местными властями и силовиками. Власти заявляют, что бесконтрольной раздачи оружия не будет - автоматы и боеприпасы до выдачи будут храниться на специальных складах.

Согласно законопроекту, добровольцы должны защищать территорию, людей и инфраструктуру от противоправных посягательств, собирать и передавать силовикам информацию о действиях противника и выявлении коллаборантов, оказывать первую помощь пострадавшим, участвовать в спасательных операциях и ликвидации последствий боев.

А как будут наказывать провинившихся добровольцев?

Для силовиков существуют отдельные нормы привлечения к административной и уголовной ответственности. А что будет с добровольцами, которые нарушат закон? Как поясняют юристы legalhub.help, в проекте закона указано, что ответственность за нарушения законодательства о народном ополчении будет наступать в соответствии с законодательными актами. "В последующем будут приняты изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для добровольцев народного ополчения", - говорят эксперты.