США озвучили условие, которое позволит Венгрии получить оружие

Свое решение сенатор-республиканец объяснил тем, что правительство во главе с Виктором Орбаном отказывается голосовать за вступление Швеции в НАТО. Журналисты The Washington Post сообщают, что это очень редкий случай, когда США такими методами пытаются добиться от одной страны "зеленого света" на вступление другой страны в НАТО.

В пакет вооружений США для Венгрии входят 24 системы HIMARS и более 100 ракет. Журналисты подчеркивают, что обычно сенатор благосклонно относится к вопросам, касающимся продажи оружия другим странам.

Однако в случае с Будапештом он подчеркнул, что "капризы Венгрии терпели слишком долго", и выразил надежду, что эта страна все же позволит Швеции вступить в НАТО.

И Госдепартамент США, и правительство Венгрии отказались комментировать инцидент.

Ожидается, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявят о прогрессе в связи с заявкой Швеции в НАТО.

Выступая в мае в Катаре, Орбан ясно дал понять, что Венгрия не позволит Швеции стать членом НАТО, пока отношения между Венгрией и Швецией не улучшатся.

Также следует напомнить, что Венгрия - одно из немногих государств-членов Евросоюза, которое постоянно блокирует или тормозит вопросы, связанные с санкциями против России или поставками оружия в Украину.