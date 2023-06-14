США озвучили условие, которое позволит Венгрии получить оружие

Если Венгрия хочет получить оружие от США, то Будапешт должен дать зеленый свет Швеции на вступление в НАТО. Сейчас США по инициативе председателя комитета Сената США по международным отношениям Джеймса Риша заблокировали продажу Венгрии оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Свое решение сенатор-республиканец объяснил тем, что правительство во главе с Виктором Орбаном отказывается голосовать за вступление Швеции в НАТО. Журналисты The Washington Post сообщают, что это очень редкий случай, когда США такими методами пытаются добиться от одной страны "зеленого света" на вступление другой страны в НАТО.
В пакет вооружений США для Венгрии входят 24 системы HIMARS и более 100 ракет. Журналисты подчеркивают, что обычно сенатор благосклонно относится к вопросам, касающимся продажи оружия другим странам.
Однако в случае с Будапештом он подчеркнул, что "капризы Венгрии терпели слишком долго", и выразил надежду, что эта страна все же позволит Швеции вступить в НАТО.
И Госдепартамент США, и правительство Венгрии отказались комментировать инцидент.
Ожидается, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявят о прогрессе в связи с заявкой Швеции в НАТО.
Выступая в мае в Катаре, Орбан ясно дал понять, что Венгрия не позволит Швеции стать членом НАТО, пока отношения между Венгрией и Швецией не улучшатся.
Также следует напомнить, что Венгрия - одно из немногих государств-членов Евросоюза, которое постоянно блокирует или тормозит вопросы, связанные с санкциями против России или поставками оружия в Украину.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!