Ожидаются значительные изменения в порядке приема в вузы

В связи с введенными в этом году изменениями в выпускных экзаменах для выпускников 12-х классов, которые можно будет сдавать на разный уровень сложности, изменится и процедура приема в вузы, сообщает Латвийское телевидение.
В дальнейшем в вузах результаты централизованных экзаменов будут оцениваться согласно уровню, на который они сдаются. К оптимальному уровню сложности экзамена будет применяться более низкий коэффициент, а к более высокому - соответственно, выше.
"Я считаю, что это решение справедливо по отношению к абитуриентам", - сказала Латвийскому телевидению глава Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко. Однако многие родители и подростки недоумевают по поводу новой шкалы оценки.
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