Видео ⟩ В Украине уничтожен российский комплекс "Лорандит"

Сообщается, что комплекс был уничтожен в Олешках, расположенных в Херсонской области. Разрушение техники зафиксировал дрон.

По информации из открытых источников, этот комплекс официально поступил на вооружение российской армии в 2019 году. Его разработчиком и производителем является российская компания НТП "Ниидар-Сфера". Этот комплекс был замечен в районе Донбасса задолго до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Основное назначение комплекса - радиотехническая разведка и подавление радиочастотных источников. Утверждается, что комплекс может выполнять поиск и радиопеленгацию в диапазоне частот от 20-30 до 2000 мегагерц. При этом скорость сканирования рабочей частоты, по разным данным, составляет 50-65 мегагерц в секунду.

"Лорандит" построен на шасси УАЗ-452. С воздуха его легко узнать по круглому основанию на крыше, где установлены антенны.

На окупованому Південі України у результаті чітких спільних дій:

131-го окремий разведобату;

73-го центру морських операцій ССО України;

406-ї артилерійської бригади.



Була виявлено та знищено російський пересувний комплекс радіоелектронної боротьби РП-377ЛА "Лорандит" 👊 pic.twitter.com/ODX7SoKVja — Vlad751763 (@Vladimi75176370) June 11, 2023