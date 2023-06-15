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Видео ⟩ В Украине уничтожен российский комплекс "Лорандит"

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В Украине уничтожен российский комплекс "Лорандит"
В Украине уничтожен российский комплекс "Лорандит" Фото: armyinform.com.ua

ВСУ продолжают борьбу против российской армии. На этот раз военнослужащим Украины удалось уничтожить важную цель, которая могла доставить достаточно большие проблемы на фронте - комплекс радиоэлектронной борьбы РП-377ЛА "Лорандит".

Сообщается, что комплекс был уничтожен в Олешках, расположенных в Херсонской области. Разрушение техники зафиксировал дрон.

По информации из открытых источников, этот комплекс официально поступил на вооружение российской армии в 2019 году. Его разработчиком и производителем является российская компания НТП "Ниидар-Сфера". Этот комплекс был замечен в районе Донбасса задолго до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Основное назначение комплекса - радиотехническая разведка и подавление радиочастотных источников. Утверждается, что комплекс может выполнять поиск и радиопеленгацию в диапазоне частот от 20-30 до 2000 мегагерц. При этом скорость сканирования рабочей частоты, по разным данным, составляет 50-65 мегагерц в секунду.

"Лорандит" построен на шасси УАЗ-452. С воздуха его легко узнать по круглому основанию на крыше, где установлены антенны.

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