Концерты Бейонсе повлияли на уровень инфляции в Швеции

Как пишет издание, первые два концерта Бейонсе, состоявшиеся 11 и 12 мая, посетили как минимум 46 тысяч человек. Среди этих людей были те, кто прибыл в Швецию именно ради этого, что отразилось на ценах в отелях и ресторанах.

Прирост туристов также повлиял на инфляцию, которая в мае в стране составила 8,2%, хотя Центральный банк Швеции предполагал 8,1%, а специалисты, которых опрашивал Bloomberg, отмечали, что инфляция замедлится до 7,8%.

"Ответственность за этот сюрприз несет Бейонсе. Это довольно поразительно для одного мероприятия. Раньше мы такого не видели", - приводит слова главного экономиста Danske Bank Майкла Грана "Медуза".

Эксперты прогнозируют, что эффект после концертов должен сойти на нет в течение июня.