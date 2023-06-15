Будет жарко и сухо! Прогноз погоды на лето

На Лиго будет тепло

В настоящее время температура воздуха на Лиго прогнозируется около нормы или выше нормы - волна тепла, вероятно, продолжится и в праздничные дни.

В конце июня и начале июля прогнозируется более высокая вероятность осадков. Скорее всего, это будут дожди, принесенные кучевыми облаками, но есть небольшая вероятность, что в этот период Латвию пересекут обширные области затяжных осадков.

На Праздник песни и танца тоже должно быть жарко, эта неделя даже может войти в список рекордных по температуре воздуха.

На этой неделе стало известно, что на неделю Праздника песни могут выпасть и осадки, возможно, с грозой. Скорее всего, это будут не затяжные дожди, а кратковременные ливни, так что мокнуть весь день участникам и гостям Праздника песни и танца не придется.

Круминя напоминает, что в преддверии Праздника LVĢMC будет следить за изменениями в прогнозах, дополняя информацию на сайте и в социальных сетях.

Лето в целом будет жарким и сухим

До сих пор ходят прогнозы, что остальная часть лета в Латвии, скорее всего, будет очень теплой или жаркой. Маловероятно, что она будет холодной. То же относится и к засушливости. Можно ожидать несколько периодов с дождями, но в целом существует 40-50-процентная вероятность, что это лето войдет в перечень самых сухих летних периодов.