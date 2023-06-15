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Будет жарко и сухо! Прогноз погоды на лето
Лето. Иллюстративное фото Фото: Jus_Ol/Shutterstock
Apollo.lv Elza Elizabete Vanaga rus.tvnet.lv
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Хотя сейчас в Латвии довольно тепло и солнечно, лето началось с нетипично влажной погоды. Подробнее о том, какими будут ближайшие месяцы и какая погода прогнозируется на Лиго и Праздник песни и танца, рассказывает руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Лаура Круминя.

Начало лета - необычно прохладное

В этом году погоду в нашем регионе в мае и (на части территории Латвии) в апреле определяли в основном антициклоны. Они принесли с собой высокое атмосферное давление, препятствовавшее образованию облаков. Преобладающие воздушные массы были относительно прохладными. Временами они были даже нехарактерно холодными, когда преобладали арктические воздушные массы.

Подобное случалось и ранее, а иногда мороз наступал даже в ночь Лиго. В Латвии последние весенние заморозки могут продлиться до середины лета. В этом году ситуация была очень нетипичной, наблюдались две волны холода. Первая волна, последовавшая за теплым апрелем, нанесла большой ущерб природе. Во второй период, который пришелся на начало июня, таких низких, как в мае, температур воздуха уже не наблюдалось. Заморозки были зафиксированы только в отдельных местах.

Как холодную весну и начало лета объяснить в контексте глобального потепления?

Это была особенность, появившаяся в небольшом регионе земного шара, а в контексте планеты экстремальных холодов май и июнь не принесли. Процессы, происходящие в одном конкретном регионе, никогда не свидетельствуют о прекращении глобального потепления.

На Лиго будет тепло

В настоящее время температура воздуха на Лиго прогнозируется около нормы или выше нормы - волна тепла, вероятно, продолжится и в праздничные дни.

В конце июня и начале июля прогнозируется более высокая вероятность осадков. Скорее всего, это будут дожди, принесенные кучевыми облаками, но есть небольшая вероятность, что в этот период Латвию пересекут обширные области затяжных осадков.

На Праздник песни и танца тоже должно быть жарко, эта неделя даже может войти в список рекордных по температуре воздуха.

На этой неделе стало известно, что на неделю Праздника песни могут выпасть и осадки, возможно, с грозой. Скорее всего, это будут не затяжные дожди, а кратковременные ливни, так что мокнуть весь день участникам и гостям Праздника песни и танца не придется.

Круминя напоминает, что в преддверии Праздника LVĢMC будет следить за изменениями в прогнозах, дополняя информацию на сайте и в социальных сетях.

Лето в целом будет жарким и сухим

До сих пор ходят прогнозы, что остальная часть лета в Латвии, скорее всего, будет очень теплой или жаркой. Маловероятно, что она будет холодной. То же относится и к засушливости. Можно ожидать несколько периодов с дождями, но в целом существует 40-50-процентная вероятность, что это лето войдет в перечень самых сухих летних периодов.

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