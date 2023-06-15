Будет жарко и сухо! Прогноз погоды на лето

Хотя сейчас в Латвии довольно тепло и солнечно, лето началось с нетипично влажной погоды. Подробнее о том, какими будут ближайшие месяцы и какая погода прогнозируется на Лиго и Праздник песни и танца, рассказывает руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Лаура Круминя.
Начало лета - необычно прохладное
В этом году погоду в нашем регионе в мае и (на части территории Латвии) в апреле определяли в основном антициклоны. Они принесли с собой высокое атмосферное давление, препятствовавшее образованию облаков. Преобладающие воздушные массы были относительно прохладными. Временами они были даже нехарактерно холодными, когда преобладали арктические воздушные массы.
Подобное случалось и ранее, а иногда мороз наступал даже в ночь Лиго. В Латвии последние весенние заморозки могут продлиться до середины лета. В этом году ситуация была очень нетипичной, наблюдались две волны холода. Первая волна, последовавшая за теплым апрелем, нанесла большой ущерб природе. Во второй период, который пришелся на начало июня, таких низких, как в мае, температур воздуха уже не наблюдалось. Заморозки были зафиксированы только в отдельных местах.
Как холодную весну и начало лета объяснить в контексте глобального потепления?
Это была особенность, появившаяся в небольшом регионе земного шара, а в контексте планеты экстремальных холодов май и июнь не принесли. Процессы, происходящие в одном конкретном регионе, никогда не свидетельствуют о прекращении глобального потепления.