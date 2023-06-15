В изоляторе в России умер антивоенный активист

Как заявила адвокат, 14 июня она пришла в изолятор на встречу с подзащитным, но там ей сказали, что Березикова в здании больше нет. Позже во дворе женщина увидела машину скорой помощи, в которую несли тело ее подзащитного.

Адвокат подчеркнула, что накануне видела на теле своего подзащитного следы применения электрошокового устройства. Гак сообщила, что Березиков жаловался на давление, угрозы и насилие со стороны силовиков. Она считает, что ее клиент мог быть убит во время пыток.

Между тем представители изолятора заявили, что Березиков покончил жизнь самоубийством.

По имеющейся у "ОВД-Инфо" информации, за последний месяц Березикова трижды арестовывали по обвинению в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Он распространял в Ростове листовки украинского проекта "Хочу жить". Этот проект помогает сдаться российским солдатам, воюющим в Украине.