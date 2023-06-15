Напряженность каждый день: глава МВД о ситуации на границе с Беларусью

Он отметил, что в настоящее время, благодаря совместным дипломатическим усилиям, рейсы из Ирана и Ирака, которые доставляли мигрантов в Беларусь, не осуществляются. В то же время мигранты прибывают в Беларусь из Москвы.

Ситуация с потоком мигрантов не изменилась - напряженность на границе сохраняется каждый день, сказал министр.

Ссылаясь на прогнозы, Кучинскис отметил, что в ближайшее время поток мигрантов может больше затронуть Литву.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены через границу по гуманитарным причинам.

10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в ряде приграничных регионов. Срок действия чрезвычайной ситуации несколько раз продлевался, последний раз - до 10 августа этого года.

Министерство внутренних дел ранее заявило, что открыто поддерживаемая Беларусью война России против Украины является дополнительным фактором риска и возможной мотивации для Беларуси продолжать свои усилия по дестабилизации ситуации на границе с Латвией, оказывая таким образом давление на Европейский союз и НАТО.

В Литве и Польше также сохраняется напряженная ситуация на границе с Беларусью.