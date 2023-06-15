"Ад для женщин": в Польше прошли марши сторонников абортов

Активисты отметили, что гибель 33-летней женщины - как минимум пятый произошедший в последние годы случай смерти женщин, которым польские врачи отказались делать аборт. В 2021 году в Польше прошла волна протестов после аналогичного трагического инцидента. Тогда 30-летнюю женщину госпитализировали после того, как у нее отошли воды на 22-й неделе беременности. Как заявила адвокат ее семьи, в больнице "врачи дожидались смерти плода". В итоге пациентка скончалась от септического шока.

Польский закон об абортах - один из самых строгих в Европе. Прерывание беременности в стране разрешено только в трех случаях: если она наступила в результате изнасилования, если есть угроза здоровью или жизни матери, если у плода обнаружен тяжелый порок. В 2020 году Конституционный суд страны еще сильнее ужесточил эти правила, запретив третий пункт, а в 2022 году власти ввели в стране реестр беременных женщин.

Закон защищает врачей с "моральными убеждениями"

Польские медики даже в случае одобренных Конституционным судом причин для аборта могут отказаться проводить операцию ввиду "нравственных соображений" - закон в этом случае будет на их стороне.

В начале 2023 года этим правом воспользовались врачи одной из больниц в Подляшье - они отказались проводить аборт 14-летней девочке с инвалидностью, которую изнасиловал собственный дядя. Операцию девочке провели в Варшаве после того, как тетя пострадавшей обратилась в польский фонд, поддерживающий женщин в вопросе абортов.