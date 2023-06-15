В Лиепайской больнице пациент получил просроченное плацебо-лекарство, начата проверка

В четверг Инспекция здравоохранения начала расследование, так как родственница больного не была проинформирована об исследовании. Более того, лекарство, выданное родственнику, было просрочено.

На этикетке лекарства также говорилось, что это лекарство - плацебо, и его могут использовать только участники клинических испытаний.

Ни пациент, ни родственники не были проинформированы о его включении в подобное исследование.

Инспекция здравоохранения посетила больницу, но более подробно сможет рассказать о сучившемся после более полного изучения ситуации.

Руководство Лиепайской региональной больницы также пообещало провести расследование.