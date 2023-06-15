В Лиепайской больнице пациент получил просроченное плацебо-лекарство, начата проверка

Пациент Лиепайской региональной больницы получил лекарство, предназначенное только в качестве плацебо для участников клинического исследования. В четверг, 15 июня, в связи с этим инцидентом было начато расследование, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
В четверг Инспекция здравоохранения начала расследование, так как родственница больного не была проинформирована об исследовании. Более того, лекарство, выданное родственнику, было просрочено.
На этикетке лекарства также говорилось, что это лекарство - плацебо, и его могут использовать только участники клинических испытаний.
Ни пациент, ни родственники не были проинформированы о его включении в подобное исследование.
Инспекция здравоохранения посетила больницу, но более подробно сможет рассказать о сучившемся после более полного изучения ситуации.
Руководство Лиепайской региональной больницы также пообещало провести расследование.
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