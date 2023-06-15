В Эстонии разбился вертолет, пилот погиб

За их выполнением наблюдал его друг на земле, который сказал, что погибший был опытным пилотом.

"Собранная на данный момент информация указывает на то, что во время одного из упражнений, где гирокоптер должен был приземлиться во время планирования, что-то пошло не так, и аппарат разбился. По предварительной информации, он упал с высоты около 50-70 метров. Что именно произошло с гирокоптером, будет выяснено в рамках возбужденного уголовного дела", - пояснил Марко Шмидт, оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции.