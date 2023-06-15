В Эстонии разбился вертолет, пилот погиб

В четверг, 15 июня, в 20:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Арувалла волости Раэ разбился и загорелся гирокоптер. Находившийся в летательном аппарате 60-летний мужчина погиб. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Гирокоптер упал на асфальтированную дорогу на 9-м километре Вайда-Урге. В результате аварии летательный аппарат разбился и загорелся.
По данным властей, разбившийся на гирокоптере 60-летний мужчина выполнял на нем различные летные упражнения.
За их выполнением наблюдал его друг на земле, который сказал, что погибший был опытным пилотом.
"Собранная на данный момент информация указывает на то, что во время одного из упражнений, где гирокоптер должен был приземлиться во время планирования, что-то пошло не так, и аппарат разбился. По предварительной информации, он упал с высоты около 50-70 метров. Что именно произошло с гирокоптером, будет выяснено в рамках возбужденного уголовного дела", - пояснил Марко Шмидт, оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции.
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