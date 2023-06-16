В Риге пройдет мероприятие, посвященное неделе доноров крови

Во время мероприятия жители смогут выяснить свою группу крови и уровень гемоглобина, а также сдать кровь в мобильном автобусе VADC.

Международный день доноров крови традиционно отмечается во всем мире 14 июня. В Латвии впервые в этом году проходит неделя доноров крови. Значение донорства сложно переоценить, так как у операций и аварий "не бывает выходных дней", отмечает директор VADC Эгита Поле.