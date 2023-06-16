Как правильно и какие сорта клубники следует выбирать?

Хотя клубнику можно купить уже весной, сезон местных ягод только начинается. Портал Receptes.lv спросил Синтию, садовода из Алуксненского края, на что следует обратить внимание при покупке клубники, какие сорта клубники наиболее популярны в Латвии и чем они отличаются друг от друга.
Легко запутаться в предложении клубники, когда кругом яркие, ароматные ягоды, особенно если вы сами не растили их на грядке или не разговаривали со знающим человеком. Все мы слышали названия разных сортов, которые, конечно, более популярны в Латвии, но чем они отличаются друг от друга - какие слаще, какие больше подходят для варенья, какие - для заморозки? На что мы обращаем внимание, и на что действительно стоит обратить внимание, покупая ягоды? Знающая Синтия с хозяйства Igaunīšu в Алуксненском крае помогла найти ответы на эти важные вопросы.
По словам садовода, в Латвии постоянный интерес вызывают следующие сорта: Соната (Sonata) - очень популярная, Полька (Polka), Зефир (Zefyr), Азия (Asia) и некоторые новые сорта - Malling Centenary, Sensation.
В стороне Алуксне любимы - Соната, Зефир, Полька, Кариоко и Вента.
Чем отличается каждый из сортов?
У Сонаты твердые, ровные, гладкие ягоды. Утонченные, маленькие ягодки. Довольно сладкие. Собранные утром, они хорошо хранятся в прохладном месте до двух дней.
Зефир - старинный сорт, очень знакомый и популярный. Ягоды сочные, нежные на вкус и мягкие по консистенции.
Вента - очень сладкие ягоды. Не годятся для транспортировки, так как пускают сок сразу же после того, как их собрали. Попробовав впервые, будет казаться, что такой сочной ягоды вы никогда не ели.
Полька - довольно старый сорт, выносливый, хорошо приспособленный к выращиванию в нашем климате, саженцы урожайные. Не самый сладкий. Ягоды не крупные.
Азия, как признается селекционер, сбивающий с толку сорт, потому что при любых условиях (при выращивании на самой ферме) ягод мало, но зато они крупные и блестящие. Отлично подходят для быстрого перекуса, а также для украшения тортов и десертов, у них впечатляющий вид. Вкус умеренный - что-то среднее между кисло-сладким.
Хуже или лучше ягод - нет. Это вопрос вкуса.
Какие ягоды для чего?
Более твердые ягоды, которые не растворяются, лучше подходят для консервирования, особенно если вы хотите по-настоящему почувствовать ягоду в джеме. Хозяйка особо выделяет клубнику сорта Кариоко, твердую и темную. При варке у варенья цвет выразительный, темный, ягоды полностью не растворяются.
Хорошим выбором для консерваций станет и Зефир.
Соната не подойдет для варенья, так как становится водянистой. Однако эти ягоды хороши для заморозки, так как сохраняют форму, но важно соблюдать правильную заморозку (выложить в один слой, заморозить и затем переложить в упаковки для хранения).
На что обратить внимание, покупая ягоды?
Садовод рассказала, что ее опыт таков: редко кто обращает внимание на сорт. Есть только маленькая часть, которая идет за конкретной ягодой.
Первым делом покупатель смотри на цену, затем следует внешний вид и вкус, а потом уже производитель и происхождения ягоды.
"Если польская клубника будет красивее и дешевле - купит ее, потому что большая и блестящая, стоит несколько суток", - говорит Синтия, но добавляет, что свежая, натуральная клубника, которая собрана утром уже к концу следующего дня будет выглядеть иначе и начнет портиться.
"Например, Зефир на тепле уже в первые вечера начинает портиться".
Она просит людей, когда они отправляются покупать ягоды, обращать внимание на то, где выращена клубника, так как, к сожалению, все еще встречаются недобросовестные торговцы.
"Неплохо иметь вывеску, место, сайт или страницу в социальной сети, где также можно наблюдать за процессом выращивания", - продолжает Синтия.
Хозяйка призывает каждого найти своего производителя - купите клубнику, выращенную в Латвии, а затем выберите понравившуюся из предложенных сортов.
И что немаловажно - вкус выше внешнего вида, ведь жара и засуха, сильный дождь и град могут повлиять на внешний вид ягоды, но вкус все равно может быть отменным.
При походе за ягодами хозяин выделяет самое главное: производитель/сорт, вкус, внешний вид, а затем только все остальное.
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