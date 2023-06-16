Как правильно и какие сорта клубники следует выбирать?

Вента - очень сладкие ягоды. Не годятся для транспортировки, так как пускают сок сразу же после того, как их собрали. Попробовав впервые, будет казаться, что такой сочной ягоды вы никогда не ели.

Полька - довольно старый сорт, выносливый, хорошо приспособленный к выращиванию в нашем климате, саженцы урожайные. Не самый сладкий. Ягоды не крупные.

Азия, как признается селекционер, сбивающий с толку сорт, потому что при любых условиях (при выращивании на самой ферме) ягод мало, но зато они крупные и блестящие. Отлично подходят для быстрого перекуса, а также для украшения тортов и десертов, у них впечатляющий вид. Вкус умеренный - что-то среднее между кисло-сладким.

Хуже или лучше ягод - нет. Это вопрос вкуса.

Какие ягоды для чего?

Более твердые ягоды, которые не растворяются, лучше подходят для консервирования, особенно если вы хотите по-настоящему почувствовать ягоду в джеме. Хозяйка особо выделяет клубнику сорта Кариоко, твердую и темную. При варке у варенья цвет выразительный, темный, ягоды полностью не растворяются.

Хорошим выбором для консерваций станет и Зефир.

Соната не подойдет для варенья, так как становится водянистой. Однако эти ягоды хороши для заморозки, так как сохраняют форму, но важно соблюдать правильную заморозку (выложить в один слой, заморозить и затем переложить в упаковки для хранения).

На что обратить внимание, покупая ягоды?