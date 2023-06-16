В Юрмале на вилле Морберга выступит поп-рок группа AloeVera

"Четыре года мы выпускали синглы, делали какие-то зарисовки, но это никак не соединялось в единую концепцию. Для меня это было большим переживанием и проблемой. Я спрашивала себя: "Почему, когда происходят такие важные события, у меня получается всего одна песня?". И только к 2022 году накопилось достаточно материала — десять песен. Первая из них написана в 2019 году, а последнюю мы закончили в октябре 2022 года. И когда мы всё это объединили, проявилась большая сила этого альбома как большой исторической хроники",- рассказывает солистка группы AloeVera Вера Мусаелян.