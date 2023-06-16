В Юрмале на вилле Морберга выступит поп-рок группа AloeVera

7 июля в ботаническом саду легендарной виллы Морберга (Morberga vasarnīca, Dzintaru prospekts 54, Юрмала) гостей ждет новое яркое музыкальное событие от фестиваля Botānika в традициях open-air фестивалей - концерт культовой поп-рок группы AloeVera.
Девиз коллектива - музыка, танцы, свобода! Необычная для Юрмалы архитектура дачного комплекса Морбергов и его цветущий ботанический сад на один вечер станут красочными декорациями для красивого летнего концерта.
Концерт приурочен к выходу нового альбома коллектива - "Сделаем вид", который вышел в свет в декабре 2022 году. Здесь веселые танцевальные композиции соединяются с драматичными песнями о чувствах на фоне тяжелых исторических событий.
"Четыре года мы выпускали синглы, делали какие-то зарисовки, но это никак не соединялось в единую концепцию. Для меня это было большим переживанием и проблемой. Я спрашивала себя: "Почему, когда происходят такие важные события, у меня получается всего одна песня?". И только к 2022 году накопилось достаточно материала — десять песен. Первая из них написана в 2019 году, а последнюю мы закончили в октябре 2022 года. И когда мы всё это объединили, проявилась большая сила этого альбома как большой исторической хроники",- рассказывает солистка группы AloeVera Вера Мусаелян.
В программе концерта прозвучат и самые известные и любимые латвийской публикой хиты из разных альбомов группы.
Песни группы AloeVera звучат в фильмах, а кавер-версии на творения известных исполнителей неизменно вызывают восторженные отзывы критиков. Секрет популярности группы - в искренности исполнения и музыкальном совершенстве композиций, а также - в дерзости и даже некоторой провокационности репертуара. Группа AloeVera всегда была любимицей концертных и фестивальных площадок. Но сейчас музыканты находятся в статусе почти запрещенной группы в России. На это повлияли и брак солистки Веры Мусаелян с российским оппозиционером Ильей Яшиным, и позиция осуждения войны России с Украиной, высказанная музыкантами в публичном пространстве. Фестиваль Botānika выступает против отмены культурных связей с независимыми российскими артистами и призывает поддержать наших друзей в общем стремлении к миру! Концерт станет четвертым выступлением группы в Латвии в рамках фестиваля Botānika.
Вход для детей до 10 лет бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Bilešu Serviss.
Галерея: концерт AloeVera в Риге
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