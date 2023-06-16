"Филигранный процесс": Ринкевич о политической нации, русском языке и ВНЖ

Мы можем создать более сплоченное общество, если имеются четкие основные принципы, один из которых - языковой. Об этом в интервью передаче Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения заявил новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич.
По его словам, государственный язык - латышский - должны знать все, однако в сфере культуры, в СМИ и общественном пространстве русский язык в какой-то мере сохранится.
"Первое - в Сатверсме изложены все принципы, латышский язык как единственный государственный язык, четкое отношение к российской агрессии против Украины, потому что тут нужно понимать, что наш исторический опыт (и особенно оккупация 1940 года и война) таков, что мы это видим как своего рода ужасное возвращение призраков прошлого.
Каковы эти основные принципы, о которых мы можем говорить? Что нам действительно важна Латвия как мирное безопасное государство, часть НАТО и Евросоюза, где мы действительно создаем наше государство вместе, все равно, у кого какой родной язык: русский, украинский, латышский или польский.
Но есть те, кто растерян, и тут декретов, речей и твитов недостаточно. Это очень долгий, филигранный процесс. Ведь установить измеримые критерии - что вот у нас сформировалось какое-то более сплоченное общество или политическая нация - наверное, будет невозможно. Даже социология порой очень разнообразна и весьма противоречива", - цитирует Ринкевича портал Rus.LSM.
Кроме того, мы подошли к тому моменту, когда нужно четко заявить, что единственной вашей квалификацией на любом рынке труда, если это связано с языком, является знание латышского языка, сказал Ринкевич, отметив, что
недопустимо, когда у людей на работе - неважно, в сфере обслуживания, или на заводе, или на вообще не связанной с людьми работе - требуют знание русского языка.
"Во-первых, это, конечно, законодательно регулируемый вопрос, но и предприниматели, и компании тоже должны это понимать. При этом на пресс-конференции меня спросили, буду ли я когда-нибудь готов ответить на вопросы по-русски - я сказал, что разберусь в ситуации. Если я захочу в какой-то момент передать сообщение, я буду говорить на языках, которые знаю. В основном, конечно, моим языком общения как президента будет государственный язык", - заявил новоизбранный президент.
Говоря о требованиях для продления ВНЖ, Ринкевич заявил, что требовать знания государственного языка - оправданно.
"Но, с другой стороны, недопустима и другая крайность - всех теперь массово депортировать. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, и это снова вопрос, который волнует не только граждан России - у них здесь есть родственники-латыши", - отметил он.
Коснулся новоизбранный президент и вопроса русскоязычных СМИ.
"Я думаю, что медиа на русском в той или иной форме будут. Потому что всегда будет их потребление. Вопрос, который действительно как горячая картошка, о котором нужно бы было подискутировать - конечно, общественные СМИ на русском языке.
Знаете, рывком сразу что-то закрывать - нет. Но и роль масс-медиа, думаю, - постепенно улучшать это понимание о принципах [сплочения общества].
Однако вы забываете один весьма существенный нюанс, который все же важен. У нас есть Русский театр, который работает. У нас действительно много вещей, которые, на мой взгляд, с точки зрения культуры обогащают страну. И это уже, по правде говоря, нужно продолжать культивировать и содержать. Это не значит - всем говорить только по-латышски и забыть о своих корнях. Нет, так резко я вопрос бы не ставил.
Я думаю, у нас довольно хорошие учреждения - Латвийское радио 4, например, LSM, есть передачи на LTV7. Я думаю, что сейчас, может быть, не расширять - но я пока не вижу оснований и сужать эти программы. И думаю, еще какое-то приличное время, но с такой же четкой установкой я вижу и их место в общественных СМИ. Я вижу место для этих передач, порталов", - сказал Ринкевич.
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