"Филигранный процесс": Ринкевич о политической нации, русском языке и ВНЖ

Однако вы забываете один весьма существенный нюанс, который все же важен. У нас есть Русский театр, который работает. У нас действительно много вещей, которые, на мой взгляд, с точки зрения культуры обогащают страну. И это уже, по правде говоря, нужно продолжать культивировать и содержать. Это не значит - всем говорить только по-латышски и забыть о своих корнях. Нет, так резко я вопрос бы не ставил.