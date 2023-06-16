В Европе острый дефицит оружия; пока спасают США

Из-за вторжения России в Украину страны Европы начали быстро наращивать военные бюджеты, однако европейская индустрия производства оружия не может справиться с огромным спросом. Пока что Европу спасает американская индустрия производства оружия, пишет Politico.
"В 2022 году военные расходы европейских стран выросли на 13% - до 345 миллиардов долларов. Это на треть больше, чем десять лет назад. Это главным образом реакция на вторжение России в Украину. Теперь вопрос в том, как эти деньги были потрачены", - говорится в статье.
Авторы публикации указывают, что сейчас страны Европы примерно половину необходимого оружия приобретают в США, и Вашингтон надеется добиться, что это зависимость сохранится. Лидеры ЕС же хотят развивать собственное военное производство, однако в данный момент с этим есть проблемы.
Politico указывает, что европейские компании имеют большой опыт в сфере военного производства, и они способны производить фактически все - начиная от французских истребителей Rafale и заканчивая немецкими танками Leopard и польскими ракетными системами Piorun.
Однако пока что США могут поставлять кула более современные технологии вооружения, например, истребители F-35. Кроме того, европейская сфера обороны не справляется со всеми заказами, например, производством артиллерийских снарядов.
"После вторжения России в Украину страны Европы хотят импортировать больше оружия по возможности быстрее", - говорится в сообщении Стокгольмского института международного исследования проблем (SIPRI).
Пока что этот спрос покрывают американские компании, которые поставляют европейским армиям ракетные системы Javelin, танки M1A1 Abrams, а также истребители F-16 и F-35.
"Очень актуальна необходимость пополнить свои запасы вооружения, а также помочь Украине. После нескольких десятилетий разоружения Европы возвращать теперь к вооружению довольно сложно", - пишет издание.
Указывается, что европейская сфера обороны столкнулись с беспрецедентной проблемой - lефицитом пороха, необходимого для производства снарядов. В данный момент Европа не в состоянии вооружить сама себя, поэтому очень сложно помочь вооружить Украину.
Кроме того, страны Европы начали активно закупать оружие в других регионах мира. Например, недавно стало известно, что на вооружение европейских стран поступят израильские танки. Польша, которую часто считают следующей целью России, срочно закупает танки у Южной Кореи.
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