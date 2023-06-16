В Европе острый дефицит оружия; пока спасают США

"В 2022 году военные расходы европейских стран выросли на 13% - до 345 миллиардов долларов. Это на треть больше, чем десять лет назад. Это главным образом реакция на вторжение России в Украину. Теперь вопрос в том, как эти деньги были потрачены", - говорится в статье.

Авторы публикации указывают, что сейчас страны Европы примерно половину необходимого оружия приобретают в США, и Вашингтон надеется добиться, что это зависимость сохранится. Лидеры ЕС же хотят развивать собственное военное производство, однако в данный момент с этим есть проблемы.

Politico указывает, что европейские компании имеют большой опыт в сфере военного производства, и они способны производить фактически все - начиная от французских истребителей Rafale и заканчивая немецкими танками Leopard и польскими ракетными системами Piorun.

Однако пока что США могут поставлять кула более современные технологии вооружения, например, истребители F-35. Кроме того, европейская сфера обороны не справляется со всеми заказами, например, производством артиллерийских снарядов.