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Видео ⟩ Трофеи ВСУ: Украине достался модернизированный российский танк Т-80БВМ

rus.tvnet.lv
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Танк. Иллюстративное фото
Танк. Иллюстративное фото Фото: Mikhail Semenov/Shutterstock

Голландский портал оборонного анализа с открытым исходным кодом и группа военных исследований Oryx подтвердили информацию о том, что ВСУ в 2022 году в качестве трофея получили модернизированный российский танк Т-80БВМ.

К военнослужащим Украины танк попал в Донецкой области.

Сообщается, что танки образца 2022 года имеют большую динамическую защиту по сравнению со штатной модификацией Т-80БВМ, но худшую тепловизионную оптику.

Российские СМИ называют Т-80БВМ образца 2022 года "модифицированным танком". Динамическая защита установлена ​​на гусеничных стойках, а башня снабжена броней, состоящей из нескольких металлических пластин в месте ее крепления к корпусу. Это решение было позаимствовано у российского Т-90М образца 2022 года.

Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Максимальная скорость танка по шоссе составляет 80 км/ч, а максимальный пробег на полном баке - 500 км. На нем установлена ​​пушка 2А46-4 калибра 125 мм.

Утверждается, что это первый случай, когда в распоряжение Украины попал модернизированный основной боевой танк Т-80БВМ.

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