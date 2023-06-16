Видео ⟩ Трофеи ВСУ: Украине достался модернизированный российский танк Т-80БВМ

К военнослужащим Украины танк попал в Донецкой области.

Сообщается, что танки образца 2022 года имеют большую динамическую защиту по сравнению со штатной модификацией Т-80БВМ, но худшую тепловизионную оптику.

Российские СМИ называют Т-80БВМ образца 2022 года "модифицированным танком". Динамическая защита установлена ​​на гусеничных стойках, а башня снабжена броней, состоящей из нескольких металлических пластин в месте ее крепления к корпусу. Это решение было позаимствовано у российского Т-90М образца 2022 года.

Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Максимальная скорость танка по шоссе составляет 80 км/ч, а максимальный пробег на полном баке - 500 км. На нем установлена ​​пушка 2А46-4 калибра 125 мм.

Утверждается, что это первый случай, когда в распоряжение Украины попал модернизированный основной боевой танк Т-80БВМ.

#Ukraine: A Russian T-80BVM obr. 2022 tank was captured by the Ukrainian Army in #Donetsk Oblast.



This is the first confirmed capture of this type, which received more ERA protection and worse thermal optics compared to the original T-80BVM. pic.twitter.com/2ZV9jPfRoc — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 12, 2023