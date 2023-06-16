Кариньш: На здравоохранение будут выделены дополнительные 140 млн евро

Достигнута договоренность о выделении в этом году дополнительных 140 млн евро на здравоохранение путем перераспределения этой суммы из средств других министерств и ведомств, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр отметил, что министр финансов Арвил Ашераденс сообщил ему "хорошую новость для всего общества": Министерство финансов договорилось с отраслевыми министерствами, что в этом году на здравоохранение будет дополнительно выделено 140 млн евро.
Ожидается, что правительство официально примет решение по этому вопросу на следующей неделе.
Как сообщалось, правление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода приняло решение просить правительство выделить до 1 июля этого года сектору здравоохранения дополнительно не менее 140 млн евро "для выполнения основных функций сектора".
Такие требования ранее уже выдвинули правительству несколько латвийских организаций пациентов и ассоциаций, представляющих медицинских работников, которые направили открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить обещания относительно финансирования здравоохранения.
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