Кариньш: На здравоохранение будут выделены дополнительные 140 млн евро

Премьер-министр отметил, что министр финансов Арвил Ашераденс сообщил ему "хорошую новость для всего общества": Министерство финансов договорилось с отраслевыми министерствами, что в этом году на здравоохранение будет дополнительно выделено 140 млн евро.

Ожидается, что правительство официально примет решение по этому вопросу на следующей неделе.

Как сообщалось, правление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода приняло решение просить правительство выделить до 1 июля этого года сектору здравоохранения дополнительно не менее 140 млн евро "для выполнения основных функций сектора".

Такие требования ранее уже выдвинули правительству несколько латвийских организаций пациентов и ассоциаций, представляющих медицинских работников, которые направили открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить обещания относительно финансирования здравоохранения.