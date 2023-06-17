Умер Дэниэл Эллсберг, разоблачивший ложь американских политиков о войне во Вьетнаме

Впрочем, к 1971 году, когда Эллсберг "слил" эти документы прессе, общественность США вовсе не пребывала в неведении относительно войны во Вьетнаме и участия американской армии - все это широко освещалось, и к тому времени в стране уже в полную мощь развернулось пацифистское движение.

Сухопутные части США были в основном выведены из Вьетнама уже в начале 1972 года, но американские военные из других родов войск оставались там до 1975 года, когда пал Сайгон.

Дэниэла Элсберга отдали под суд, обвинив в краже документов, шпионаже и заговоре против государства.

Но еще до вердикта присяжных судья федерального суда в Лос-Анжелесе прекратил процесс, объявив, что администрация президента пытается незаконными методами повлиять на него и исход дела.

Судья, в частности, объявил, что один из советников президента Ричарда Никсона предложил ему пост главы ФБР. Кроме того, обнаружилось, что с ведома администрации был взломан офис психиатра, обследовавшего Эллсберга.

Впоследствии Эллсберг много лет критиковал власти США за военные кампании в разных точках мира.