Большинство школ в Латгале готовы к переходу на обучение на латышском

Директор Даугавпилсской средней школы дружеского вызова Кристина Иванцова рассказала агентству LETA, что у школы достаточно методических и педагогических ресурсов, чтобы обеспечить начало перехода. Первоклассники приходят в школу с достаточно хорошим знанием латышского языка, потому что активно изучают язык в детском саду.

Иванцова отметила роль родителей в изучении языка, заявив, что родители, которые хотят, чтобы их ребенок выучил язык, ищут возможности для развития.

С другой стороны, те родители, которые не так хорошо знают латышский язык, больше беспокоятся о переходе.

Для этих родителей в средней школе предусмотрены занятия с "инсценировками" уроков, чтобы родители могли получить представление о ходе реформы. По словам Иванцовой, такой подход снизил тревожность родителей.

Роль родителей подчеркнул и директор Вилянской средней школы Петерис Третюкс, призвав родителей не оказывать своим детям "медвежью услугу", говоря дома только по-русски, так как это не будет способствовать ожидаемому результату.