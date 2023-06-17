Спутниковые фото ⟩ До и после. Разрушения от взрыва платины Каховской ГЭС

Российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, затопив огромные территории.

Плотина Каховской ГЭС до взрыва 28 мая (вверху), после взрыва 7 июня (в центре) и после взрыва 16 июня Фото: AFP/SCANPIX

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск. После взрыва дамбы были затоплены территории на правом берегу Днепра, подконтрольные Украине, и на левом берегу, которые оккупированны Россией.

Новые спутниковые снимки, сделанные 7 июня, через день после взрыва, показывают масштабы наводнения. 13 июня глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что уровень воды в Днепре в Херсонской области продолжает снижаться, но 3600 домов все еще остаются подтопленными.

Часть оккупированного Россией города 15 мая до взрыва (вверху) и после - 7 июня (внизу). Фото: AFP/SCANPIX

Захваченный Россией город 15 мая до взрыва (вверху) и после - 7 июня (внизу). Фото: AFP/SCANPIX

На новых спутниковых снимках видно множество населенных пунктов, где здания полностью исчезли под водой.

На вторник, 13 июня, считалось, что 42 человека пропали без вести, десять человек погибли и еще 20 пострадали из-за наводнения, сообщил во вторник Прокудин.

К спасательной операции привлекли 1660 человек, которые эвакуировали из затопленных населенных пунктов 2759 жителя, в том числе 263 ребенка и 77 человек с ограниченной подвижностью.

Крынки, под контролем российских войск, до наводнения 15 мая (вверху) и после 7 июня. Фото: AFP/SCANPIX

Наводнение также сильно затронуло оккупированное российскими войсками село Корсунка примерно в 16 километрах от взорванной дамбы.

После разрушения Каховской ГЭС российские войска эвакуировали из затопленных районов только мирных жителей с российскими паспортами, сообщила представитель ВСУ Наталья Гуменюк.

Корсунка до взрыва 15 мая (вверху) и после - 7 июня Фото: AFP/SCANPIX

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила, что взрыв плотины водохранилища Каховской ГЭС серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность, что приведет к росту цен на продукты питания во всем мире, а несколько сотен тысяч человек столкнуться с проблемами снабжения питьевой водой.