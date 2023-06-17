Спутниковые фото ⟩ До и после. Разрушения от взрыва платины Каховской ГЭС

На новых спутниковых снимках видны последствия взрыва плотины Каховской ГЭС в Украине. На снимках из космоса можно увидеть, масштабные наводнения, охватившие близлежащие районы, угрожающие жизням людей и животных.
Российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, затопив огромные территории.
Каховская ГЭС находится под контролем российских войск. После взрыва дамбы были затоплены территории на правом берегу Днепра, подконтрольные Украине, и на левом берегу, которые оккупированны Россией.
Новые спутниковые снимки, сделанные 7 июня, через день после взрыва, показывают масштабы наводнения. 13 июня глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что уровень воды в Днепре в Херсонской области продолжает снижаться, но 3600 домов все еще остаются подтопленными.
На новых спутниковых снимках видно множество населенных пунктов, где здания полностью исчезли под водой.
На вторник, 13 июня, считалось, что 42 человека пропали без вести, десять человек погибли и еще 20 пострадали из-за наводнения, сообщил во вторник Прокудин.
К спасательной операции привлекли 1660 человек, которые эвакуировали из затопленных населенных пунктов 2759 жителя, в том числе 263 ребенка и 77 человек с ограниченной подвижностью.
Наводнение также сильно затронуло оккупированное российскими войсками село Корсунка примерно в 16 километрах от взорванной дамбы.
После разрушения Каховской ГЭС российские войска эвакуировали из затопленных районов только мирных жителей с российскими паспортами, сообщила представитель ВСУ Наталья Гуменюк.
Организация Объединенных Наций (ООН) объявила, что взрыв плотины водохранилища Каховской ГЭС серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность, что приведет к росту цен на продукты питания во всем мире, а несколько сотен тысяч человек столкнуться с проблемами снабжения питьевой водой.
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