ООН: взрыв Каховской ГЭС приведет к росту цен на продукты во всем мире

Мартин Гриффитс Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам подчеркнул, что взрыв водохранилища Каховской ГЭС окажет существенное влияние на продовольственную безопасность.

"Это житница - вся территория, которая граничит с Черным морем и Крымом. Это житница не только Украины, но и всего мира.

У нас уже есть сложности с продовольственной безопасностью, и понятно, что цены на продукты обязательно вырастут", - сказал Гриффитс.

По его словам, будут серьезные проблемы со сбором предстоящего урожая, что окажет большое влияние на экспорт зерна на глобальном уровне.

Гриффитс добавил, что более 700 тысяч человек получали питьевую воду из Каховского водохранилища. Без чистой воды люди будут болеть все чаще, а в наихудшем положении сейчас находятся дети.

Также представитель ООН добавил, что взрыв объекта гражданской инфраструктуры такого масштаба является нарушением прав человека, в том числе Женевской конвенции.