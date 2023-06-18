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Женщина купила пиджак, в кармане которого нашла пугающую записку

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Купленный жакет с запиской.
Купленный жакет с запиской. Фото: LitHitsGround/"Twitter"

Покупательница в США была удивлена, обнаружив, что в пиджаке, приобретенном в благотворительном магазине, находится записка от прежнего владельца с просьбой похоронить его в этом костюме, сообщают иностранные СМИ.

Пользователь Facebook в Интернете поделился фотографией "смертельного письма", написав: "Во время покупки Джоан нашла этот красивый красный пиджак, и в его кармане была записка".

Учитывая, что пиджак был найден в благотворительном магазине, похоже, что желание его прежнего владельца не было исполнено.

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