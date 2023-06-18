Видео ⟩ Трамвай совершил технический рейс по Брасовскому мосту

Он указал, что движение 11-го трамвая, как ожидается, будет восстановлено на следующей неделе, чтобы он мог курсировать во время Праздника песни. Для этого работники предприятия Rīgas satiksme интенсивно работают.

Pār jaunuzbūvēto Brasas tiltu veikts pirmais tehniskais tramvaja reiss ar sliežu slīpvagonu! @RigasSatiksme_ darbinieki intensīvi strādā, slīpējot un tīrot sliedes. 11. tramvaja satiksmi atjaunosim jaunnedēļ, Dziesmusvētku tramvajam būt! pic.twitter.com/tpfZSFh4Ro — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) June 18, 2023

Как сообщалось, планируется, что 20 июня в Межапарк и обратно в центр города уже будет добраться на 11-м трамвае.

Как сообщалось, реверсивное движение трамвая по одной паре рельсов было единственным решением для восстановления трамвайного сообщения до Праздника песни.

Брасовский мост состоит из двух параллельных частей. Было бы логично, если бы оба пролета моста строились одновременно, но тогда движение трамваев не могло бы быть восстановлено до праздника. Поэтому со строителями была достигнута договоренность о завершении строительства одной стороны моста с целью восстановления трамвайного движения.

Передвижение пешеходов по мосту восстановлено не будет, но продолжит осуществляться по временному переезду. Это связано с соображениями безопасности, так как в это время по-прежнему будут идти строительные работы.