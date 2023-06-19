Фото ⟩ Брук на фестивале, Амината на пляже, а Бусулис в Юрмале

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Евгений Чичваркин рекламировал благотворительный обед
Дуа Липа показывала новый наряд
Лева Би-2 катался на квадроцикле
Супруга Данилы Поперечного Полина выбирала наряд
Яна Брук была на фестивале
Интарс Бусулис выступил в "Дзинтари"
Амината загорала
София Стужук проводила время с детьми
Анна Седокова со своим питомцем
Настя Каменских снимала интервью
Наргиз Закирова выступала
Тиктокер Christeendoll загорала
Катрина Гупало участвовала в съемке
Ирина Шейк была на мероприятии
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