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"Лучшее решение в жизни". Интарс Решетинс о вступлении в Земессардзе

rus.tvnet.lv
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Интарс Решетинс
Интарс Решетинс Фото: Edijs Pālens/LETA

Гостем ТВ-программы Pasaki to skaļi стал актер и режиссер Интарс Решетинс. Он в прошлом году вступил в Земессардзе и называет это решение лучшим в своей жизни.

Решетинс говорит, что хорошо осведомлен о ситуации, которая сложилась в мире, а также об угрозах, которые существуют прямо рядом.

Интарс также подчеркивает, что не его дети или родители будут первыми защищать свое будущее, это придется делать именно его поколению, и лучше быть готовым, если это произойдет.

"Это одно из моих лучших решений за последние десятилетия. [...] Мы сможем преодолеть трудности, только если будем к этому готовы. Это время моего поколения, не наши отцы будут это делать и не наши дети", - говорит о вступлении в Земессардзе актер.

Подробнее смотрите на 1188!

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