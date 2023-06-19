"Лучшее решение в жизни". Интарс Решетинс о вступлении в Земессардзе

Решетинс говорит, что хорошо осведомлен о ситуации, которая сложилась в мире, а также об угрозах, которые существуют прямо рядом.

Интарс также подчеркивает, что не его дети или родители будут первыми защищать свое будущее, это придется делать именно его поколению, и лучше быть готовым, если это произойдет.

"Это одно из моих лучших решений за последние десятилетия. [...] Мы сможем преодолеть трудности, только если будем к этому готовы. Это время моего поколения, не наши отцы будут это делать и не наши дети", - говорит о вступлении в Земессардзе актер.

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