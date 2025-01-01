Уже 10 лет назад прозвучал публичный призыв запретить детям участвовать в телевизионных шоу талантов, в том числе в популярном британском шоу Britain's Got Talent.
Для абонентов
Нужно ли разрешать детям участвовать в шоу талантов на ТВ?
Один из известнейших британских шоуменов сэр Брюс Форсайт заявил когда-то, что шоу причиняет детям "страдания" и что участие в нем для многих закончилось слезами.
"Я не считаю это развлечением", - сказал он. "Я не думаю, что следует приглашать в шоу слишком маленьких детей".