Нужно ли разрешать детям участвовать в шоу талантов на ТВ?

Один из известнейших британских шоуменов сэр Брюс Форсайт заявил когда-то, что шоу причиняет детям "страдания" и что участие в нем для многих закончилось слезами.

"Я не считаю это развлечением", - сказал он. "Я не думаю, что следует приглашать в шоу слишком маленьких детей".

Для многих семей просмотр шоу талантов, таких как X Factor и Got Talent, может показаться невинной традицией воскресного вечера. Но социологи и психологи, наблюдая за судьями и аудиторией в студии, склонных высмеивать менее талантливых, говорят, что это причиняет вред