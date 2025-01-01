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Нужно ли разрешать детям участвовать в шоу талантов на ТВ?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение Фото: Shutterstock

Уже 10 лет назад прозвучал публичный призыв запретить детям участвовать в телевизионных шоу талантов, в том числе в популярном британском шоу Britain's Got Talent.

Один из известнейших британских шоуменов сэр Брюс Форсайт заявил когда-то, что шоу причиняет детям "страдания" и что участие в нем для многих закончилось слезами.

"Я не считаю это развлечением", - сказал он. "Я не думаю, что следует приглашать в шоу слишком маленьких детей".

Для многих семей просмотр шоу талантов, таких как X Factor и Got Talent, может показаться невинной традицией воскресного вечера. Но социологи и психологи, наблюдая за судьями и аудиторией в студии, склонных высмеивать менее талантливых, говорят, что это причиняет вред

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