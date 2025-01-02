В прошлом году в Рижском роддоме появились на свет 3959 новорожденных

Больше всего детей в прошлом году родилось в Рижском роддоме в марте - 365, а самым богатым на новорожденных днем стало 25 июля, когда родилось 20 малышей.

Кроме того, в прошлом году среди новорожденных в столичном роддоме было 110 украинских детей, а всего с начала войны в Риге появились на свет 264 ребенка украинских беженцев.

При этом 19% семей, у которых в Рижском роддоме появился на свет ребенок, стали родителями в третий, четвертый, пятый или шестой раз. С декабря 2023 года этим семьям роддом предложил бесплатное пребывание в семейной палате, и этой возможностью воспользовались 46 многодетных семей.

Оплаченное пребывание в семейной палате получили и родители первого ребенка 2025 года рождения.

В семейной палате вместе с матерью и новорожденным также может находиться отец ребенка или другой совершеннолетний близкий, например, сестра или мать роженицы.