Фото Режиссер Кирилл Серебренников показал редкое фото с Пугачевой - как она выглядит в жизни

На своей странице в соцсетях Кирилл подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями, которые он делал на протяжении всего 2024 года.

"2024. Приятные моменты. Чудесные встречи. Прекрасные воспоминания"​, - подписал пост режиссер Кирилл Серебренников.

На одном из кадров засветилась и Примадонна в домашней обстановке, в ее руках было мороженное, а режиссер угощался конфетой.

Певица была в черных очках с полукруглой оправой, на душки которых прикреплена элегантная золотая цепочка. У Примадонны сделан легкий макияж глаз. Пугачева надела светлую джинсовую куртку. Также в глаза бросается аккуратный розовый маникюр в стиле френч.

Кирилл Серебрянников и Алла Пугачева Фото: Скриншот instagram.com/kirillserebrennikov

Поклонники режиссера остались в восторге от такого снимка.

"Алла Борисовна!!" - пишет кто-то.

Также в серии фотографий засветился и актер Данила Козловский, Аугуст Диль, писатель Виктор Ерофеев, Лия Ахеджакова, итальянский кинорежиссер​ Лука Гуаданьино и многие другие.

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