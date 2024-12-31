Российский режиссер Кирилл Серебренников, который покинул страну, показал в своем Instagram, как он провел время с певицей Аллой Пугачевой, сообщает Limon.ee.
Фото ⟩ Режиссер Кирилл Серебренников показал редкое фото с Пугачевой - как она выглядит в жизни
На своей странице в соцсетях Кирилл подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями, которые он делал на протяжении всего 2024 года.
"2024. Приятные моменты. Чудесные встречи. Прекрасные воспоминания", - подписал пост режиссер Кирилл Серебренников.
На одном из кадров засветилась и Примадонна в домашней обстановке, в ее руках было мороженное, а режиссер угощался конфетой.
Певица была в черных очках с полукруглой оправой, на душки которых прикреплена элегантная золотая цепочка. У Примадонны сделан легкий макияж глаз. Пугачева надела светлую джинсовую куртку. Также в глаза бросается аккуратный розовый маникюр в стиле френч.
Поклонники режиссера остались в восторге от такого снимка.
"Алла Борисовна!!" - пишет кто-то.
Также в серии фотографий засветился и актер Данила Козловский, Аугуст Диль, писатель Виктор Ерофеев, Лия Ахеджакова, итальянский кинорежиссер Лука Гуаданьино и многие другие.
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