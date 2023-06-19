Голая Пристань - город в оккупированной Россией части Херсонской области Украины - одно из мест, наиболее пострадавших от наводнения после взрыва плотины Каховской ГЭС. Информационное агентство Reuters опубликовало снимки из города, сделанные в эти выходные, на которых также заметны поиски погибших.
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Фото ⟩ Разрушения и трупы: оккупированная Голая Пристань после наводнения
Голая Пристань находится на левом берегу Днепра. Город был захвачен российскими войсками в самом начале полномасштабного вторжения в Украину.
6 июня в результате аварии на Каховской ГЭС он стал одним из населенных пунктов Херсонской области, наиболее пострадавших от наводнения. Назначенная Москвой "администрация" не только не эвакуировала население, но и ввела в городе карантин, вследствие чего туда не были допущены добровольцы.
В субботу, 17 июня, представитель пророссийской "администрации" Андрей Алексеенко сообщил, что всего в результате наводнения в Голой Пристани погибли 13 человек.
Фотограф агентства Reuters Александр Ермоченко 16 июня запечатлел, как после отхода воды из затопленных домов выносят тела погибших.
Галерея: Голая Пристань после наводнения (Украина)
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