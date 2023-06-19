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Фото ⟩ Разрушения и трупы: оккупированная Голая Пристань после наводнения

rus.tvnet.lv
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Оккупированный Россией город Голая Пристань после наводнения
Оккупированный Россией город Голая Пристань после наводнения Фото: Reuters/ScanPix

Голая Пристань - город в оккупированной Россией части Херсонской области Украины - одно из мест, наиболее пострадавших от наводнения после взрыва плотины Каховской ГЭС. Информационное агентство Reuters опубликовало снимки из города, сделанные в эти выходные, на которых также заметны поиски погибших.

Голая Пристань находится на левом берегу Днепра. Город был захвачен российскими войсками в самом начале полномасштабного вторжения в Украину.

6 июня в результате аварии на Каховской ГЭС он стал одним из населенных пунктов Херсонской области, наиболее пострадавших от наводнения. Назначенная Москвой "администрация" не только не эвакуировала население, но и ввела в городе карантин, вследствие чего туда не были допущены добровольцы.

Фото: Reuters/ScanPix

В субботу, 17 июня, представитель пророссийской "администрации" Андрей Алексеенко сообщил, что всего в результате наводнения в Голой Пристани погибли 13 человек.

Фотограф агентства Reuters Александр Ермоченко 16 июня запечатлел, как после отхода воды из затопленных домов выносят тела погибших.

Галерея: Голая Пристань после наводнения (Украина)

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