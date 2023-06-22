Межапарк, Гризинькалнс, Ильгюциемс: где в Риге провести Лиго?

С 15 по 22 июня в Риге проходят несколько мероприятий, в программе которых есть совместные танцы и коллективное пение, различные концерты, мастер-классы по плетению Яновых венков, выступления фольклорных ансамблей, кинопоказ под открытым небом культового фильма "Лимузин цвета белой ночи" и др.

22 июня

22 июня рижан и гостей города традиционно приглашают посетить "Рынок трав" на Домской площади, где можно будет найти и купить изделия и творения латвийских фермеров и ремесленников, венки из дубовых листьев и цветов с летних лугов.

Ежегодно к празднованию Лиго и Янова дня латвийские фермеры готовят: домашний хлеб, сыр, мед, пироги и пряники, мясо, рыбу и различные сельские товары.

Ремесленники, в свою очередь, заботятся о плетении, керамике и изделиях из дерева, трикотаже и украшениях.

Галерея: "Рынок трав" в 2022 году

23 и 24 июня

В вечер Лиго, 23 июня, уже с 20:00 рижан и гостей города в этом году ждут в трех местах празднования: в Зеленом театре Межапарка на мероприятии Rīgas Zaļumballe выступят популярные музыканты, такие как Мартс Кристианс Калниньш, группы Citi Zēni и Jauno Jāņu orkėstris, Иво Фомин, группа Apvedceļš.

В свою очередь на мероприятии Līgo Rīga Grīziņkalnā! в Гризинькалнсе о праздничном настроении позаботятся группа народной музыки Teikas muzikanti, а также фольклорные ансамбли и специальная диджейская программа для рижской этно-вечеринки.

Между тем на Дзегужкалнсе в Ильгюциемсе, как и каждый год, празднующих пригласят принять участие в ритуале разжигания костра. Гости мероприятия смогут потанцевать и насладиться музыкой с постфольклорной группой Iļģi, а также с Rīgas Danču klubs.

Подробнее о каждом мероприятии смотрите здесь.