Cпустя 3 месяца поисков обнаружили тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda

Тело Романа Свиргунова (1997 год рождения) было обнаружено в деревне Новые Ченцы. Оно находилось на мелководье, в одном километре от места, где Свиргуновы вместе с друзьями провалились под лед.

Трагедия случилась 20 марта. Братья с четырьмя приятелями провалились под лед, когда переходили замерзшую реку. Двух человек - женщину и мужчину - удалось сразу достать из воды, но мужчина скончался по пути в больницу.

Позже в тот же день водолазы нашли тело 35-летнего Дмитрия Новы, а в мае - тело Аристарха Ухтомского. Роман Свиргунов был последним, кто числился пропавшим без вести после случившегося.