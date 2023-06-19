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Cпустя 3 месяца поисков обнаружили тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda

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Провалиться сквозь весенний лед очень легко. Иллюстративное фото
Провалиться сквозь весенний лед очень легко. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Ярославской области найдено тело утонувшего в Волге Романа Свиргунова, младшего брата сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Новы (Свиргунова). Об этом сообщают "Правила жизни" со ссылкой на ТАСС.

Тело Романа Свиргунова (1997 год рождения) было обнаружено в деревне Новые Ченцы. Оно находилось на мелководье, в одном километре от места, где Свиргуновы вместе с друзьями провалились под лед.

Трагедия случилась 20 марта. Братья с четырьмя приятелями провалились под лед, когда переходили замерзшую реку. Двух человек - женщину и мужчину - удалось сразу достать из воды, но мужчина скончался по пути в больницу.

Позже в тот же день водолазы нашли тело 35-летнего Дмитрия Новы, а в мае - тело Аристарха Ухтомского. Роман Свиргунов был последним, кто числился пропавшим без вести после случившегося.

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