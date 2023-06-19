Смена президента: Левитс в четверг выступит перед Сеймом, Ринкевич принесет присягу 8 июля

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич принесет торжественную присягу на заседании внеочередной сессии Сейма в субботу, 8 июля, в 9:00, постановил сегодня президиум Сейма.
Когда Ринкевич вступит в должность президента, закончится срок полномочий нынешнего президента Эгила Левитса.
В соответствии с Конституцией при вступлении в должность на заседании Сейма президент дает торжественную присягу, в которой клянется работать на благо латвийского государства и его народа, соблюдать Конституцию Латвии и законы.
На заседании Сейма в четверг, 22 июня, Эгил Левитс в последний раз обратится с речью к парламенту в качестве президента.
Полномочия Левитса на посту президента истекут 8 июля, когда принесет торжественную присягу и вступит в должность новый президент Эдгар Ринкевич.
Левитс решил не баллотироваться на второй срок из-за нехватки голосов для переизбрания.
Как сообщалось, 31 мая Сейм избрал президентом нынешнего министра иностранных дел Ринкевича.
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