Кариньш: правительство нашло 140 млн евро для здравоохранения

По словам Кариньша, он опасался, что этот процесс потребует гораздо более серьезной борьбы, но в этом не возникло необходимости. Премьер-министр положительно оценил, что правительство и коалиция работали "в одной команде" и что деньги были найдены без увеличения налогов или внешнего долга государства. В качестве позитивного примера Кариньш упомянул Конституционный суд, который как независимый орган также решил направить часть своих ресурсов на здравоохранение.

Дополнительные 140 млн евро на здравоохранение будут выделены не единовременно, а постепенно до конца года, пояснил глава правительства.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс подчеркнул, что договоренность о поиске дополнительных средств на здравоохранение, достигнутая в коалиции перед принятием бюджета на 2023 год, выполнена.

Первые 57 млн евро из собранной суммы в ближайшее время пойдут на детскую стоматологию, практики семейных врачей и амбулаторное лечение, рассказал Таварс.